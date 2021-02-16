Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин обсудил с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности военного блока как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией.

Специалист заметил, что руководство Североатлантического Альянса регулярно озвучивает подобные заявления.

«Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса, как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мертв», — указал Подберезкин.

По его словам, сегодня многие свидетельства говорят о том, что НАТО как военно-политический блок претерпел очень серьезные кризисные явления.

«Подобные декларации ритуальные, и они, к сожалению, будут дальше продолжаться, и более того, они будут усиливаться», — подытожил эксперт.