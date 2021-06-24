Обстановка в Афганистане ухудшается по мере вывода оттуда войск США и НАТО. Такая ситуация может привести к росту терроризма в стране. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также во время выступления на Московской конференции по безопасности он сказал, что Россия надеется на соблюдение США и НАТО обещаний по оказанию помощи правительству Афганистана. Об этом сообщило РИА «Новости».

«При этом считаем недопустимым использовать афганскую проблематику в качестве ширмы для решения геополитических задач, в том числе усиления военного присутствия внерегиональных игроков в Центральной Азии», — добавил он.

По его словам, РФ выступает за запуск прямого межафганского диалога при участии международных партнеров. Россия активно участвует в этом процессе. В частности, с помощью Московского формата консультаций по Афганистану.

Представитель Совбеза РФ считает, что деградация обстановки в Афганистане спровоцирует рост терроризма там.

«Предпосылки для активизации международного терроризма видим и на других направлениях. Деградация обстановки в Афганистане, которая прогрессирует по мере вывода воинских контингентов США и НАТО, будет способствовать наращиванию террористической активности ИГИЛ* и Аль-Каиды** в этой стране», — заявил он.

Патрушев напомнил об увеличении более чем в 40 раз производства наркотиков в Афганистане в период пребывания там западных войск.

*, ** — террористические организации, запрещенные на территории России.