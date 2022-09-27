Песков заявил о сохранившейся готовности России к переговорам с Украиной | 360°

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Песков заявил о сохранившейся готовности России к переговорам с Украиной

Представитель Кремля Песков: Россия сохранила готовность к переговорам с Украиной

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Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, хотя условия диалога меняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что меняются ситуация и условия, но цели специальной военной операции сохраняются.

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«Президент говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции», — сказал Песков, которого процитировало РИА «Новости».

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Официальный представитель Кремля прокомментировал возможную встречу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Накануне ее анонсировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В данном случае также на переговорах [Путина и Эрдогана] было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается», — подчеркнул Песков.

Владимир Зеленский

Дмитрий Песков

Владимир Путин

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