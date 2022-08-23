РФ распространила в СБ ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Россия предоставила Совету безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

По словам постпреда, обстановка с ядерной безопасностью на АЭС за последние две недели значительно ухудшилась. Небензя заявил, что Москва готова оказать всяческое содействие для визита МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

За прошедшие две недели ВСУ неоднократно обстреливали станцию, это чревато масштабной ядерной катастрофой. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», что вынудило персонал снизить мощность двух энергоблоков.

Украинские войска 23 августа вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. От попадания снарядов рядом со станцией загорелся лес. Власти Запорожской области заявили, что вокруг ЗАЭС необходимо ввести режим тишины.