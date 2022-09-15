Россия призвала ООН повлиять на Украину и не допустить тяжелых последствий для гражданских | 360°

Власть 15 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Россия призвала ООН повлиять на Украину и не допустить тяжелых последствий для гражданских Представитель МИД Захарова: Россия призывает ООН повлиять на Украину ради мирных граждан РИА «Новости»

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Российские власти призвали все государства ООН и профильные гуманитарные организации повлиять на киевский режим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на необходимость принять меры, чтобы не допустить тяжелых гуманитарных последствий для гражданских лиц.

«Мы призываем все государства — члены Организации Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, другие профильные организации оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы принять действенные меры по недопущению тяжелых гуманитарных последствий для гражданского населения», — сказала Захарова на брифинге.

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Коллективный Запад, подчеркнула дипломат, просто закрывает глаза на множественные нарушения Украиной международных конвенций.

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Представитель МИД РФ также отметила, что Россия уделит особое внимание борьбе с попытками западных стран «подчинить ООН своим прихотям». Так Захарова прокомментировала информацию о росте политизированности в международной организации.

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