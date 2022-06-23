В Госдуме предложили давать жителям Прибалтики гражданство РФ по упрощенке

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект об упрощении выдачи российского гражданства жителям Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что в прошлом году для жителей Украины и Молдавии отменили срок проживания России для получения гражданства. Единственным условием оставили только наличие вида на жительство.

«Мы предлагаем предоставить такую возможность гражданам и лицам без гражданства из Эстонии, Латвии и Литвы», — написал Миронов.

Депутат подчеркнул, что сейчас в странах Прибалтики живут около миллиона людей, говорящих по-русски, которых притесняют местные власти. По мнению Миронова, ограничения русскоговорящих только усилились после начала специальной военной операции.

«Это настоящий режим апартеида, в котором четверть населения региона лишена гражданских прав и исключена из политического процесса. При этом русский язык и культура последовательно вытесняются из образования и других сфер», — отметил депутат.

Миронов подчеркнул, что сегодня властям России нужно «протянуть руку соотечественникам» и дать возможность вернуться на Родину.

Власти Латвии с начала июня запретили вещание всех российских телеканалов. Как пояснили в Национальном совете по электронным СМИ, решение продолжит действовать до окончания проведения специальной операции на Украине.