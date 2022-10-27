Власть 27 октября 2022, 10:04 РФ переживает санкционный кризис гораздо лучше, чем казалось его авторам — Оверчук Зампред правительства Оверчук: РФ переживет санкции лучше, чем виделось их дизайнерам РИА "Новости"

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Россия переживает кризис, связанный с антироссийскими санкциями, лучше, чем ожидали авторы этих ограничений. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, сообщил ТАСС.

«Что касается России, то мы переживаем этот кризис гораздо лучше, чем виделось дизайнерам санкций против нашей страны», — отметил Оверчук.

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По его словам, ожидаемое падение ВВП в 2022 году — 2,9%. Инфляция ожидается примерно 12,4%.

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Зампред правительства обратил внимание, что безработица в России остается на рекордно низком уровне — 3,8%.

Ранее «360» подробно рассказывал, как живет «отвернувшийся» от РФ мир. Санкции, направленные на ослабление России, стали вернувшимся бумерангом для Запада. Они стали причиной наплыва беженцев, энергетического кризиса, роста цен и инфляции. Отголоски санкций ощутили и в Японии.