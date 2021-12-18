РФ официально вышла из Договора по открытому небу

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу (ДОН). С 18 декабря приостанавливаются все обязательства, принятые страной по данному соглашению. Об этом решении ранее сообщал МИД РФ, напомнили в РБК.

О намерении выйти из договора Россия предупредила другие страны-участницы несколько месяцев назад.

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — сообщили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что РФ делала все возможные для сохранения соглашения, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США и их союзников.

Договор по открытому небу был подписан государствами-участниками ОБСЕ в 1992 году. В рамках соглашения стороны обязались позволять друг друг полеты над своей территорией с использованием фото- и видеоаппаратуры. В 2020 году США обвинили РФ в нарушении соглашения и заявили о намерении выйти из него. Это было реализовано в ноябре 2020 года. Причиной стали ограничения на полеты над Чечней со стороны России и ограничения на полеты в районе Калининграда.

В мае 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект денонсации договора.

Ранее стало известно, что ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза после публикации МИД проекта договора между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.