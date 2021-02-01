РФ надеется на разморозку отношений с Евросоюзом после визита Борреля

ИА НСН уточнило, что визит Борреля намечен на 4–6 февраля. По словам Чижова, отношения России с ЕС не находится «в глубокой заморозке», поскольку между сторонами продолжаются контракты.

«К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана», — перечислил дипломат.