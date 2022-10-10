Власть 10 октября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Россия и США не контактировали по поводу проведения переговоров с Украиной — Песков Представитель Кремля Песков: РФ не обсуждала с США проведение переговоров с Украиной РИА Новости

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Россия и США не обсуждали проведение переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких контактов на этот счет не было», — сказал представитель Кремля, которого процитировал ТАСС.

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По его словам, Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, «конкретики пока нет». Песков обратил внимание, что нужно понять, каким может быть результат возможной беседы.

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Ранее сообщалось, что Кремль не располагает информацией о желании Турции организовать переговоры России с западными государствами по ситуации на Украине. В экспертном сообществе полагают, что диалог по Украине Запад может использовать для давления на Москву. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Запад не приструнил своего «вассала» президента Украины Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ.

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