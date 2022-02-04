РФ и КНР подписали новый газовый контракт

Китай подписал с РФ договор купли-продажи российского природного газа, передает сайт телеканала «Звезда».

Подписантами выступили Китайская национальная нефтегазовая корпорация и ПАО «Газпром». Соглашение рассчитано на долгий срок. Уточняется, что оно пройдет по «дальневосточному» маршруту.

«После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу „Сила Сибири“)», — отмечается в сообщении.