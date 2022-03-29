Результаты расследования по биолабораториям США направят Путину

Итоги разбирательства парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине направят президенту России Владимиру Путину, правительству и разместят в интернете. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации сопредседатель комиссии Константин Косачев.

«Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу», — сказал он РИА «Новости».

Косачев напомнил, что по законодательству утвержденный палатами Федерального собрания Российской Федерации итоговый доклад направляют российскому президенту и в кабмин.

Ранее Россия заявила, что на Украине есть лаборатории, которые занимаются разработкой биологического оружия. По утверждению российской стороны, к этому причастны США. Минобороны РФ показало на схеме, как происходило финансирование. Появилась информация, что в разработки вложился инвестиционный фонд Хантера Байдена Rosemont Seneca.