Власть 01 декабря 2023, 20:53 Резника и Горгадзе исключили из Совета по правам человека Путин исключил из СПЧ адвокатов Резника и Горгадзе Unsplash

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Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ). Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Из СПЧ исключили адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, журналиста Леонида Никитинского и общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову. Также в состав Совета по правам человека больше не состоит экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре этого года.

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Указом российского лидера в СПЧ включили нескольких новых членов. Среди них — президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова, правозащитник Александр Ионов и другие.

Россия продолжает четко соблюдать свои обязательства в области прав человека, несмотря на выход страны из некоторых международных институтов, заявил ранее Путин. При этом Запад пытается использовать доктрину прав человека, чтобы разрушать суверенитет отдельных стран.