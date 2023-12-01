01 декабря 2023, 20:53
Резника и Горгадзе исключили из Совета по правам человека
Путин исключил из СПЧ адвокатов Резника и Горгадзе
Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ). Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Из СПЧ исключили адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, журналиста Леонида Никитинского и общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову. Также в состав Совета по правам человека больше не состоит экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре этого года.
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Указом российского лидера в СПЧ включили нескольких новых членов. Среди них — президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова, правозащитник Александр Ионов и другие.
Россия продолжает четко соблюдать свои обязательства в области прав человека, несмотря на выход страны из некоторых международных институтов, заявил ранее Путин. При этом Запад пытается использовать доктрину прав человека, чтобы разрушать суверенитет отдельных стран.
Кремль
Россия
Владимир Путин
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