Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

В Московской области теперь не ранее 1 августа снова начнут организовывать мероприятия для отдыха граждан, например, в рамках проекта «Активное долголетие». Также в соответствии с новым постановлением до 31 июля приостановлена организация детского отдыха в регионе.

Временно не будет работать и дистанционное обучение. Его в Подмосковье приостановили на время майских праздников — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Теперь увеличение пособия на ребенка не будет учитываться при расчете региональной компенсации для безработных. А федеральным и негосударственным дошкольным учреждениям предложили организовать работу дежурных групп. Но, конечно же, с соблюдением санитарного режима.

Ранее 28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни в России продлят до 11 мая. К этому времени должен быть подготовлен план, по которому регионы постепенно будут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. Жителей обязали находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С 15 апреля в регионе также действует пропускной режим — чтобы отправиться в поездку или отойти от дома более чем на 100 метров, нужно заказать специальное электронное удостоверение.

По состоянию на 28 апреля в Подмосковье был зафиксирован 10 231 случай коронавируса. Вылечиться удалось 544 пациентам. Летальных исходов на сегодняшний день насчитывается 74.