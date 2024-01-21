21 января 2024, 22:11
Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры Ленобласти
Власти Ленобласти ввели режим повышенной готовности на объектах инфраструктуры
Все районы Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры из-за угрозы воздушных атак. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.
Власти пояснили, что все силовые структуры региона получили приказ на уничтожение беспилотников, если их выявят на территориях рядом с важными объектами.
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На такой шаг правительство региона пошло после крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга Кингисеппского района в ночь на воскресенье, 21 января.
После возникновения пожара оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала. В районе по приказу губернатора Александра Дрозденко ввели режим повышенной опасности.
Владеющая терминалом компания «Новатэк» заявила, что причиной возникновения огня стало внешнее воздействие, но о чем именно идет речь, там не уточнили.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, доказывающее, что в терминал врезался беспилотник неизвестного происхождения.
Украинские СМИ назвали пожар на терминале в Ленинградской области «операцией СБУ». По версии The Financial Times, за диверсией стояли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ленинградская область
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