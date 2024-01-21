Власть 21 января 2024, 22:11 Режим повышенной готовности ввели на объектах критической инфраструктуры Ленобласти Власти Ленобласти ввели режим повышенной готовности на объектах инфраструктуры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все районы Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры из-за угрозы воздушных атак. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.

Власти пояснили, что все силовые структуры региона получили приказ на уничтожение беспилотников, если их выявят на территориях рядом с важными объектами.

Реклама

На такой шаг правительство региона пошло после крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга Кингисеппского района в ночь на воскресенье, 21 января.

После возникновения пожара оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала. В районе по приказу губернатора Александра Дрозденко ввели режим повышенной опасности.

Владеющая терминалом компания «Новатэк» заявила, что причиной возникновения огня стало внешнее воздействие, но о чем именно идет речь, там не уточнили.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, доказывающее, что в терминал врезался беспилотник неизвестного происхождения.

Украинские СМИ назвали пожар на терминале в Ленинградской области «операцией СБУ». По версии The Financial Times, за диверсией стояли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.