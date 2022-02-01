Режим повышенной готовности из-за бездомных собак ввели в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о том, чтобы ввести в крае режим повышенной готовности из-за активности бездомных собак и их нападений на людей. Его разместили на сайте правовой информации.

«В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения собак без владельцев на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан», — объясняются в документе причины принятой меры.

Кожемяко поручил выделить территории, на которых высок риск нападения бродячих собак.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил разработать предложения изменений в законах, которые позволили бы лучше предотвращать ЧС, возникающие из-за животных. К таким мерам пришли из-за гибели людей после нападений собак в последнее время.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума разработает предложения по борьбе с этой проблемой в течение февраля.

За последнее время стая собак напала на девочку на Чукотке, одно животное напало на девочку под Хабаровском, другая стая загрызла мужчину под Астраханью насмерть, еще одна стая напала на ребенка на Камчатке. Эти случаи не единственные.