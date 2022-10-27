Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят в России | 360°

Власть 27 октября 2022, 20:06 Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят в России Путин заявил о продлении режима отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год

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Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят в России на 2023 год. Об этом 27 октября заявил российский лидер Владимир Путин.

Во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» он ответил на вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и уменьшения регуляторной нагрузки на бизнес во время экстремальных условиях во внешней политике.

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«Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год», — подчеркнул президент.

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Путин ранее сообщил, что Россия отчистила свою экономику от Запада. По его словам, в стране без западных государств ничего не развалилось. Он заверил, что в России, наоборот, произошло очищение — фундаменты экономики страны оказались намного сильнее, чем ожидалось.

Президент рассказал, как западные санкции повлияли на экономику страны. Он пояснил, что целью введения рестрикций было обрушение российской экономики, однако этого не случилось. При этом пик сложностей уже пройден, заключил Путин, слова которого привел «Царьград».