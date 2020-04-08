Режим ограничений продлили в российских судах до 30 апреля

Все суды останутся на карантине до 30 апреля. Но это не значит, что они не будут работать. Просто теперь все дела так называемого безотлагательного характера будут рассматривать по упрощенной схеме. Также присутствовать на заседаниях дел всем участникам процесса необязательно. Судам рекомендовано проводить заседания по видеосвязи.

«Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным», — говорится в документе.

При этом личный прием граждан в судах до конца апреля запрещен. Документы можно подать только через интернет-приемные судов или обычной почтой.

Кстати, суды одними из первых ушли на ограниченный режим работы — еще 19 марта. Ранее постановление об этом принял президиум Верховного суда.