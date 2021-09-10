Режим КТО ввели в отдельных участках одного района Дагестана

На отдельных участках Буйнакского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он действует с 10 сентября.

Правовой режим контртеррористической операции ввели с 04:55 10 сентября 2021 года, сообщили ТАСС в оперативном штабе республики.

Он действует на отдельных участках Буйнакского района.

Во время режима КТО вводится ряд ограничений: паспортный контроль и досмотр автотранспорта.

По словам источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе сейчас идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.