Режим КТО ввели в отдельных участках одного района Дагестана
На отдельных участках Буйнакского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он действует с 10 сентября.
Правовой режим контртеррористической операции ввели с 04:55 10 сентября 2021 года, сообщили ТАСС в оперативном штабе республики.
Он действует на отдельных участках Буйнакского района.
Во время режима КТО вводится ряд ограничений: паспортный контроль и досмотр автотранспорта.
По словам источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе сейчас идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.