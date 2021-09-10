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    10 сентября 2021, 07:07

    Режим КТО ввели в отдельных участках одного района Дагестана

    Екатерина Шамина

    На отдельных участках Буйнакского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он действует с 10 сентября.

    Режим КТО ввели в отдельных участках одного района Дагестана

    Правовой режим контртеррористической операции ввели с 04:55 10 сентября 2021 года, сообщили ТАСС в оперативном штабе республики.

    Он действует на отдельных участках Буйнакского района.

    Во время режима КТО вводится ряд ограничений: паспортный контроль и досмотр автотранспорта.

    По словам источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе сейчас идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.