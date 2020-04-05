Режим изоляции не скажется на работе крупных производств Подмосковья

В частности он рассказал, что руководство предприятий ввело новое правило для своих работников: соблюдение дистанции в полтора метра. Это важная мера для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Губернатор отметил, что «жизнь важнее экономики, как ни крути».

По словам Андрея Воробьева, на следующей неделе в Московской области продолжат работать все производства международных компаний, которые пришли в регион: Mercedes, Mars, Campina, Kimberly Clark и другие.

«Наша задача прежде всего — это работа наших крупных и средних предприятий. И вот здесь мы сделали все необходимое, чтобы эти заводы работали, эти фабрики работали, эти компании работали», — сказал глава Подмосковья.

При этом он подчеркнул, что реальность претерпела существенные изменения и не на месяц или один день.

«Мы все узнали, что можно работать удаленно и при этом быть эффективным. Это другая реальность, это совершенно другие ощущения» — пояснил он свою мысль.

Принимаемые властями Подмосковья меры для борьбы с коронавирусом, в частности режим самоизоляции населения, также не сказался на работе крупных сельскохозяйственных хозяйств.

«Предприятия работают в Кашире, в Озерах, в Коломне, в Серебряных прудах, в Луховицах. Там все идет по плану и соответственно никаких ограничений нет. Но опять, ты не можешь нарушать предписания санэпидемслужб, ты должен их соблюдать», — подытожил Андрей Воробьев.

Режим самоизоляции в Московской области продлили сегодня до 1 мая. Как пояснил глава Московской области Андрей Воробьев, это связано с тем, что пока распространение коронавируса не пошло на спад. При этом он рассказал, как могут работать подмосковные предприятия сегодня.

Руководство должно составить список тех сотрудников, без которых производство встанет и на удаленную работу их переводить нельзя. Исключение в этом правиле сделали только для людей с хроническими заболеваниями и работников старше 65 лет — они теперь работают только на удаленке.

Для того, чтобы попасть из дома на работу каждый сотрудник получает документ, который по первому требованию он предъявит полицейским, которые следят за соблюдением самоизоляции граждан. Работодатель при этом обязан обеспечить работников масками, перчатками, жидкостями для дезинфекции.

Режим повышенной готовности действует в Московской области с 30 марта. Его дополнили режимом самоизоляции граждан. Жители не должны покидать дома без особой надобности. Выходить можно в магазин или аптеку шаговой доступности, выгуливать животных и выбрасывать мусор.