Законодательство о банкротстве в России обновят «революционным» законом

В России планируют принять новый закон о банкротстве. В правительстве его назвали революционным и напомнили, что законодательство в этой сфере системно не менялось с начала 2000-х.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином, что закон Госдума может принять уже в весеннюю сессию. Его слова привел ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. <…> Дальше будем воплощать его в жизнь», — сказал первый вице-премьер.

Белоусов подчеркнул, что законодательная система в отношении банкротства сформирована в начале 2000-х годов. С тех пор изменения в нее вносили только точечные, причем их было более ста.

«Но системно не менялось. И, конечно, за 20 лет это законодательство безнадежно устарело», — заявил первый вице-премьер.

Комплекс решений для изменения ситуации сформировали по итогам совещания в ноябре 2019 года. Мероприятие Белоусов назвал судьбоносным, как и перечень.

«По сути дела — это техническое задание большого закона. И с тех пор закон этот долго разрабатывался», — пояснил он.

Документ разрабатывали многие заинтересованные стороны. В него внесли около 500 страниц поправок. Он затрагивает «очень много интересов».