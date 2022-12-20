Власть 20 декабря 2022, 15:34 Ресторанный России бизнес стабилизируется в 2023 году — эксперт Ресторатор Миронов: стабилизация ресторанного бизнеса произойдет в начале 2023 года

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Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил, что ресторанный бизнес России стабилизируется в первом квартале будущего года. Об этом сообщила газета «Известия».

«То есть где-то люди привыкнут к поднятым ценам, <…> где-то все-таки рестораны смогут пересмотреть продукты, пересмотреть блюда», — пояснил Миронов.

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Он отметил, что это небыстрый процесс. Например, сотрудникам ресторанов придется искать замену импортным продуктам, среди российских. При этом важно, чтобы не было различий в качестве.

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