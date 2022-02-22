Возникшие разногласия РФ с украинской стороной удастся достигнуть в случае, если Украина сама откажется от вступления в НАТО и будет придерживаться нейтральной позиции по Донбассу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по вопросам признания ДНР и ЛНР.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы <…> киевские власти отказались от вступления НАТО и придерживались бы нейтралитета. <…> Самый главный путь — в известной степени демилитаризация Украины», — заявил российский президент.

По мнению президента, даже появление тактического ядерного оружия у Украины представляет для России стратегическую угрозу. «Мы самым серьезным образом должны и будем к этому относиться», — добавил Путин.

Он отметил, что Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик, так как украинская сторона их не соблюдала.

Глава государства вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Кроме того, Россия заключила с республиками Донбасса договор о сотрудничестве и дружбе. Данное решение было принято в связи с массовым геноцидом населения ЛНР и ДНР, отметил Путин.