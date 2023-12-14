Власть 14 декабря 2023, 13:32 Путин назвал решение ВСУ перекинуть силы на левый берег Днепра истреблением Путин рассказал о тяжелом положении дел ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра

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Решение командования украинских войск высадить десант в районе села Крынки на левом берегу Днепра привели к огромным потерям, а ежедневное число погибших уже перешло на десятки. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Луганска.

Глава государства подчеркнул, что украинским войскам удалось создать на этом участке небольшой плацдарм, но даже сами военные признавались, что для всех, кто туда отправляется, это «дорога в один конец».

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Президент отметил, что после высадки десанта ВСУ на левый берег российские войска отошли в лесополосу, чтобы не попадать под удары вражеской артиллерии. Освободившуюся площадку тут же заняли украинские солдаты, которые стали целью ударов российских беспилотников и других средств поражения.

Огромные потери привели к тому, что туда бросают все новые и новые силы.

Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на простое истребление. Владимир Путин

Глава государства не исключил, что организованный командованием украинских войск «огневой мешок» предназначен только для увеличения количества жертв, чтобы под этим предлогом получить дополнительные деньги у Запада.

Путин добавил, что российские войска продемонстрировали значительные успехи в зоне проведения специальной военной операции и улучшили свое положение на всей линии соприкосновения.

Совмещенная с прямой линией пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Гостином Дворе Москвы. Следить за ответами на вопросы главы государства можно в трансляции «360».