08 июля 2023, 21:00
Решение Турции выдать Украине главарей «Азова»* связали с провалом контрнаступления
Песков: Турция выдала главарей «Азова»* Украине из-за провалов ВСУ в контрнаступлении
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал в беседе с РИА «Новости» передачу Турцией лидеров «Азова»* киевскому режиму с провалами ВСУ в контрнаступлении. С этим фактом украинские войска сталкиваются ежедневно, отметил он.
«Решение выдать главарей „Азова“* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении», — пояснил Песков.
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для проведения переговоров с президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом.
Позже украинский лидер сообщил, что на Украину из Турции вернулись Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.
По соглашению «азовцы»* должны были находиться в Турции до окончания конфликта. И их передача Киеву свидетельствует о нарушении договоренностей.
Песков отмечал, что выдача Турцией командиров нацбатальона «Азов»* Украине произошла под давлением НАТО перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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