Важное 08 июля 2023, 20:06 Решение Турции выдать боевиков «Азова» связали с давлением НАТО Песков: Турция оказалась под давлением НАТО для выдачи боевиков «Азова» РИА «Новости»

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Выдача Турцией командиров националистического батальона «Азов»* Украине произошла под давлением НАТО перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что решение также обусловлено регулярными провалами в контрнаступлении, с которыми войска киевского режима сталкиваются каждый день.

«Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО. В контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. Ну а сама Турция, будучи членом НАТО, проявляет солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы все это прекрасно понимаем», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такое нарушение договоренностей не красит ни одну из сторон.

Песков напомнил, что в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции стороны договорились, что пять командиров «Азова»* останутся в республике до завершения конфликта. Поэтому сегодняшним решением о передаче их Украине соглашения нарушила как турецкая, так и украинская сторона, никак не поставив Россию в известность.

О возвращении на Украину пяти командиров националистического батальона «Азов»* президент страны Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным СМИ, командующие батальоном входили в число военнопленных в сентябрьском обмене, который прошел в Анкаре. Тогда в Россию вернулись 55 военнослужащих, а также подпавший под уголовное преследование на Украине предприниматель Виктор Медведчук.

Киевский режим выдал его в обмен на пятерых командующих «Азовом»*. Тогда же Россия поставила условие, что они не покинут территорию Турции.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.