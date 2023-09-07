Власть 07 сентября 2023, 03:12 Решение США о поставках Украине снарядов с ураном назвали бесчеловечными Посольство РФ в США: поставки Украине снарядов с ураном погубят целые поколения РИА «Новости»

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Решение американских властей об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном стало угрозой целым поколениям. Об этом заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.

«Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности», — отметили в диппредставительстве.

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По мнению дипломатов, США идут на этот шаг осознанно, прекрасно понимая, какой вред наносят подобные боеприпасы.

«В результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма», — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят ВСУ снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Все это должно помочь Украине «в противостоянии России», заявили в Пентагоне.