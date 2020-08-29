«Решение принято»: Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября

Президент Владимир Путин заявил, что в этом году учебный сезон начнется традиционно — с 1 сентября. Также российский лидер отметил, что нужно сделать все необходимое для соблюдения санитарных норм в учреждениях.

Тему нового учебного года Владимир Путин затронул в эфире телеканала «Россия 1». По словам Путина, учебный год не переносится, а начинается, как и обычно, с 1 сентября: «Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном».

При этом глава государства напомнил, что учителям необходимо выполнять требования медиков касательно санитарных норм. В частности Путин прокомментировал ношение масок: «Для преподавателей это непросто. Мы должны все это понять».

Путин добавил, что в рамках сложившейся ситуации из-за коронавируса к организации учебного процесса нужно подходить творчески, но в рамках разумного.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в этом году детей не будут прививать от коронавируса. Сначала ученые должны досконально изучить влияние вакцины на детский организм.