19 ноября 2022, 16:21
Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ назвали беспрецедентным
МИД России: отказ Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ — это провокация
Решение Польши отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно. Об этом сообщили на сайте МИД России.
«Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — заявили в ведомстве об этом решении.
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Выпад против России в МИД назвали кульминацией всего «антипредседательства» Польши в этой организации. Польские власти просто не дают организации полноценно выполнять свои функции.
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Россия на эту дискредитацию направила запрос всем государствам — участникам ОБСЕ дать принципиальную оценку действиям поляков.
Ранее стало известно, что Польша отказывается пускать Россию на осеннюю сессию ПА ОБСЕ из-за солидарности с Украиной. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров со ссылкой на заявление главы делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбары Бартуш.
ОБСЕ
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Польша
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