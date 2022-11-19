Власть 19 ноября 2022, 16:21 Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ назвали беспрецедентным МИД России: отказ Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ — это провокация РИА «Новости»

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Решение Польши отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно. Об этом сообщили на сайте МИД России.

«Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — заявили в ведомстве об этом решении.

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Выпад против России в МИД назвали кульминацией всего «антипредседательства» Польши в этой организации. Польские власти просто не дают организации полноценно выполнять свои функции.

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Россия на эту дискредитацию направила запрос всем государствам — участникам ОБСЕ дать принципиальную оценку действиям поляков.

Ранее стало известно, что Польша отказывается пускать Россию на осеннюю сессию ПА ОБСЕ из-за солидарности с Украиной. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров со ссылкой на заявление главы делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбары Бартуш.