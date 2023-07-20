Власть 20 июля 2023, 14:16 Решение Польши о переброске войск к белорусской границе назвали проявлением агрессии Представитель Кремля Песков назвал агрессией переброску войск Польши к границе Белоруссии РИА «Новости»

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Агрессивное и враждебное поведение Польши по отношению к России и Белоруссии требует повышенного внимания. Эта работа уже ведется. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение европейской страны перебросить войска к белорусской границе.

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«Работа ведется. Безусловно, это вызывает обеспокоенность, реальность — это действительно агрессивное, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и России», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что решение польских властей — это повод для повышенного внимания за их дальнейшими действиями.

Министерство обороны Белоруссии объявило о совместных учениях армии республики и бойцов частной военной компании «Вагнер» на полигоне Брестский рядом с польской границей. В ведомстве уточнили, что отработка учебно-боевых задач пройдет до конца этой недели.