Власть 04 сентября 2023, 18:03 Решение об участии Путина в саммите G20 пока не приняли Песков: решение по формату участия Путина в G20 пока не принято РИА «Новости»

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Решение по формату участия президента России Владимира Путина в саммите G20 пока не приняли. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на саммите будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров. Песков уточнил, что пока не может точно сказать, примет ли участие в заседании G20 глава государства.

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«Что касается президентского формата, то решение еще пока не принято», — подчеркнул он.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российскую делегацию возглавит Лавров, напомнили «Известия». Как рассказала она в интервью «360», странам G20 стало сложнее работать из-за излишней украинизации любой встречи.

Председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит. Эта информация разочаровала президента США Джо Байдена. Агентство Bloomberg назвало нежелание Си участвовать в заседании «императорским мышлением».