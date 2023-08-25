Власть 25 августа 2023, 17:58 Решение о формате участия России в саммите G20 пока не проработали — Песков Песков пообещал сообщить решение о формате участия России в саммите G20 РИА «Новости»

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Решение о формате участия России в саммите G20 еще прорабатывают. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение — сообщим», — ответил он на вопрос о том, сможет ли глава МИД РФ Сергей Лавров представлять страну на встрече.

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Саммит состоится в Нью-Дели 9–10 сентября — предположительно, в очном формате. В G20 с конца прошлого года председательствует Индия. Президент России Владимир Путин не поедет на встречу «Большой двадцатки». Песков пояснил, что у главы государства плотный график, а главной темой на повестке остается специальная военная операция.

При этом президента Украины Владимира Зеленского отказались приглашать на саммит G20 даже по видеосвязи. Несмотря на категоричный отказ, замглавы МИД Украины Николай Точицкий заявил, что киевский режим продолжит добиваться обратного.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар ранее объяснял, что Зеленского не зовут на встречу, потому что на ней будут обсуждать глобальные экономические проблемы, а не вопросы безопасности.