Решение ЕСПЧ по однополым бракам признали противоречащим Конституции РФ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о требовании признания в России однополых браков назвали «циничным вызовом», который противоречит Конституции России. Такое заявление принял Совет Госдумы — депутаты поддержали его единогласно.

Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова процитировал ТАСС.

Володин подчеркнул, что все члены совета единогласно оценили решение ЕСПЧ, несмотря на то, что представляют разные политические фракции России.

«Это навязывание чуждых нам ценностей. <…> Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции РФ», — отметил он.

В тексте заявления, которое приняли члены Совета Госдумы, сказано, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России. Оно «является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов», которые живут на территории» страны.

Володин также подчеркнул, что представители разных политических фракций приняли это решение, руководствуясь интересами граждан страны. Они категорически не приемлют, когда россиянам навязывают чуждые ценности, а также бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела страны.

Ранее ЕСПЧ заявил, что Россия нарушила статью восьмой Европейской конвенции о правах человека «О праве на уважение частной и семейной жизни». Нарушением посчитали отказ в заключении официального брака трем однополым парам. ЕСПЧ уверен, что Россия обязана исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Однако в Конституции теперь есть поправка, которая ставит главные закон страны на первое место, если межгосударственные органы принимают решения, которые ему противоречат. А в российской Конституции семья понимается как союз мужчины и женщины.