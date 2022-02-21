«Решение давно назрело»: в Крыму приветствовали признание ДНР и ЛНР

Руководитель экспертно-консультационного Совета при Главе Республики Крым Сергей Михеев приветствовал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, это решение давно назрело и позитивно воспринято со стороны патриотически настроенных граждан РФ. Об этом он рассказал «360».

«Послание было сильным, исторические оценки даны совершенно правильно. Я считаю, это давно назрело и для всех в России более или менее патриотических настроенных людей ситуация с ДНР и ЛНР стала такой кровоточащей раной. Рано или поздно надо было это сделать», — сказал Михеев.

Эксперт отметил, что Минских соглашений ему «не жалко».

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу обострения ситуации на юго-востоке Украины. Он объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.