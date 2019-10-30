Российская сторона до последнего надеялась, что Дания одобрит строительство второй нитки «Северного потока — 2». До сих пор не очень понятно, почему не было разрешения. Так как вторая нитка шла также, как первая, к которой претензий не было. Об этом «360» рассказал член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

При этом он отметил, что буквально недавно Дания предоставила территорию для прокладки трубопровода из Норвегии в Европу. Никаких проблем по этому вопросу тоже не возникло.

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» Подробнее

«Это деньги, которые Дания получит от того, что по ее территории пройдет трубопровод. Никаких минусов, чтобы позволить проложить трубы в своих территориальных водах, для Дании не было. Поэтому все понимали, что разрешение все равно дадут», — заявил депутат.

Говоря о возможных причинах задержки Игорь Ананских заявил, что нельзя исключать давление от заокеанских стран, которых заинтересовало затягивание процесса или конкретный отказ. Но несмотря на задержку, глобально на времени запуска второй нитки газопровода это не сказалось.

«„Северный поток — 2“ запустят в установленные сроки и в полном объеме. Даже если бы отказали, то это привело бы только к удорожанию проекта в связи с переносом, но сроки остались бы те же», — отметил Игорь Ананских.

На вопрос о том, повлияет ли как-то продолжение строительство второй нитки «Северного потока — 2» на попытку «Газпрома» и «Нафтогаза» договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину депутат отметил, что в этом случае особой роли «Северный поток — 2» не играет особой роли. О том, что рано или поздно его запустят знали все. Была известна и дата и пропускная способность. Главное, что теперь окончательно снят вопрос поступления дешевого российского газа в Европу.

Сегодня стало известно, что энергетическое агентство Дании разрешило провести прокладку труб «Северного потока-2» на континентальном шельфе страны юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. В ведомстве пояснили, что действовали в рамках Законом о континентальном шельфе по Конвенции ООН по морскому праву. Однако при разрешении учитывалось влияние трубопровода на экологию и окружающую среду. Дания одобрила самый короткий маршрут из предложенных. Дания была последней страной, разрешение которой требовалось России для прокладки «Северного потока — 2».