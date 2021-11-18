Решена судьба компенсаций за советские вклады

Российская Госдума приостановила о 1 января 2025 года действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». В 1995 году он гарантировал полную компенсации дореформенных вкладов россиян.

Как уточнила «Газета.ru», речь идет о вкладах, помещенных в банки до 20 июня 1991 года. Их должны были восстановить через перевод в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля. Его базовая стоимость установлена в 464 рубля СССР.

Однако до сих пор так и не были приняты законы, которые регулировали бы перевод вкладов в целевые долговые обязательства, и не установлен его порядок. Поэтому действие закона о компенсации с 2003 года приостанавливается.

Сбережения граждан Советского Союза в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей.

К 2022 году объем выплат по обесценившимся вкладам составил 49,7 триллиона рублей. В бюджет на эту цель заложено 2,96 миллиарда рублей. К 2024 году объем компенсации достигнет 53,9 триллиона рублей. Правительство выделит 2,66 миллиарда.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что вклады советских людей в 1990-е годы обесценились из-за большого количества напечатанных денег. У населения было много денег, но из-за контроля цен возник товарный дефицит.