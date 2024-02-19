19 февраля 2024, 16:09
«Решается судьба нашей страны». Медведев указал на необходимость решения многих задач
Медведев: России предстоит решить очень непростые задачи, решается судьба страны
России придется решить ряд сложных задач, от которых зависит судьба страны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».
«Перед нашей страной стоят очень непростые задачи, в конечном счете, как бы это не звучало патетично или пафосно, сегодня решается судьба нашей страны», — подчеркнул он.
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Медведев выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. Он добавил, что представил президенту Владимиру Путину доклад с идеями для улучшения ситуации в зоне СВО.
Ранее зампред Совбеза нанес визит в Чечню. Политик прилетел в Грозный, где его встретил глава республики Рамзан Кадыров. На взлетно-посадочной полосе они пожали друг другу руки и обнялись. Видеозапись Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале. В Чечне Медведев посетит Университет спецназа и поговорит с добровольцами и командирами.
Дмитрий Медведев
Россия
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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