Власть 19 февраля 2024, 16:09 «Решается судьба нашей страны». Медведев указал на необходимость решения многих задач Медведев: России предстоит решить очень непростые задачи, решается судьба страны Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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России придется решить ряд сложных задач, от которых зависит судьба страны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

«Перед нашей страной стоят очень непростые задачи, в конечном счете, как бы это не звучало патетично или пафосно, сегодня решается судьба нашей страны», — подчеркнул он.

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Медведев выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. Он добавил, что представил президенту Владимиру Путину доклад с идеями для улучшения ситуации в зоне СВО.

Ранее зампред Совбеза нанес визит в Чечню. Политик прилетел в Грозный, где его встретил глава республики Рамзан Кадыров. На взлетно-посадочной полосе они пожали друг другу руки и обнялись. Видеозапись Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале. В Чечне Медведев посетит Университет спецназа и поговорит с добровольцами и командирами.