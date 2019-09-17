Путин согласился рассмотреть «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин 17 сентября встретился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Лидер КПРФ предложил обсудить идеи усовершенствования избирательной системы в России. Путин ответил согласием, сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые — иначе», — сказал Зюганов. Он уточнил, что обсуждение этого вопроса поможет укрепить страну.

В ответ Владимир Путин заявил, что он согласен обсудить предложенные идеи с лидерами фракций. Российский лидер подчеркнул, что политическая система страны похожа на живой организм, который надо совершенствовать.

«Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни, и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — подчеркнул Путин.

Лидер коммунистов подчеркнул, что идеи для соответствующих поправок у КПРФ уже есть.

«Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», — сказал Зюганов.

Единый день голосования в России прошел 8 сентября. Выборы различного уровня проходили в 85 регионах страны. Губернаторов избрали в 16 субъектах, в 22 региональных центрах выбирали депутатов в гордумы, а еще в трех — глав муниципальных образований.