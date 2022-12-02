02 декабря 2022, 15:29
Ремонт аварийного моста через Оккервиль начнется в Санкт-Петербурге
Аварийный мост через реку Оккервиль отремонтируют в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Расположенный на улице Дыбенко мост закрыли в октябре этого года. Губернатор города Александр Беглов поручил привести его в порядок. Открытие объекта после ремонта запланировано на начало 2023 года.
Реклама
Также на улице Коллонтай обустроят велосипедную дорожку. Она пройдет от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности.
Реклама
Санкт-Петербург
Ремонтные работы
Реклама
Реклама