Власть 02 декабря 2022, 15:29 Ремонт аварийного моста через Оккервиль начнется в Санкт-Петербурге

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Аварийный мост через реку Оккервиль отремонтируют в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Расположенный на улице Дыбенко мост закрыли в октябре этого года. Губернатор города Александр Беглов поручил привести его в порядок. Открытие объекта после ремонта запланировано на начало 2023 года.

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Также на улице Коллонтай обустроят велосипедную дорожку. Она пройдет от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности.

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