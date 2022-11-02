Рекордный урожай зерна собрали в России | 360°

Власть 02 ноября 2022, 15:10 Рекордный урожай зерна собрали в России freepik

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Россия добилась нового рекорда по сбору зерна — 150 миллионов тонн. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передал ТАСС.

«Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна», — сказал он на заседании правительства.

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По сравнению с прошлым годом виден хороший прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, рапса и сои.

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Мишустин призвал помочь агробизнесу с обновлением техники, а также в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. Так, в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность морских коридоров и устранение помех для экспорта удобрений из России являются главными условиями зерновой сделки. До этого в Минобороны сообщили, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке после того, как Украина предоставила письменные гарантии безопасности.