Рекордный урожай зерна собрали в России | 360°

02 ноября 2022, 15:10
Рекордный урожай зерна собрали в России
Россия добилась нового рекорда по сбору зерна — 150 миллионов тонн. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передал ТАСС.
«Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна», — сказал он на заседании правительства.
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По сравнению с прошлым годом виден хороший прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, рапса и сои.
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Мишустин призвал помочь агробизнесу с обновлением техники, а также в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. Так, в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 миллиардов рублей.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность морских коридоров и устранение помех для экспорта удобрений из России являются главными условиями зерновой сделки. До этого в Минобороны сообщили, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке после того, как Украина предоставила письменные гарантии безопасности.
Еда
Михаил Мишустин
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