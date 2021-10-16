Реконструкцию водозаборного узла в Солнечногорске завершили на 75%

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский проверил, как идет реконструкция водозаборного узла № 14 в Солнечногорске. Она завершена на 75%.

Работы выполняются по графику. Уже проложены инженерные сети, смонтированы фундамент и каркас здания, идет монтаж оборудования.

«Это важный объект. Данные работы выполняются в рамках федеральной программы „Чистая вода“. С учетом пуско-наладочных работ, объект будет запущен в конце четвертого квартала, в результате чего порядка тысячи жителей получат чистую воду в дома», — отметил Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Мощность водозаборного узла составит 2000 кубических метров в сутки. Водоснабжением по нормам СанПина будут обеспечены семь тысяч человек.

В общей сложности в рамках программы «Чистая вода» за последние шесть лет качество водоснабжения улучшилось для двух миллионов жителей в 48 разных округах. Всего построены и реконструированы около 400 объектов.

92,7% жителей Подмосковья обеспечены качественной питьевой водой, что превышает показатели за 2021 год.