Власть 25 ноября 2022, 12:55 Рейтинг Путина за последнюю неделю вырос Опрос ВЦИОМ: 78,7% россиян доверяют президенту России Путину, 75% одобряют его работу РИА «Новости»

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Работу правительства России одобрили около 49% россиян, а президента — 75%. Опрос ВЦИОМ показал, что Владимиру Путину доверяют больше двух третей жителей страны.

Специалисты опросили по телефону 1600 россиян старше 18 лет и выяснили, что рейтинг одобрения работы главы государства за неделю увеличился на 1,3% — до 75%.

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Владимиру Путину доверяют 78,7% опрошенных, — на 0,7% больше, чем до 14 ноября. В июне «Царьград» сообщал, что на него полагались 78% опрошенных.

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Об эффективности премьер-министра Михаила Мишустина сказали 52,8%, ему доверяют 62%. Результаты правительства России одобрили 49,1% опрошенных.

Руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову доверяют 33,7% участников опроса, партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 31,9%, ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,5%, «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,7%.

За «Единую Россию» выступили 38,8% россиян, КПРФ — 10,7%, ЛДПР — 8,9%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,6%, а «Новые люди» — 4,7%.