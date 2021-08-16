Рейтинг лидеров по объему ввода жилья возглавили Краснодар и Калининград

В России в 2020 году было введено в строй 82,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 0,2% больше, чем в предыдущем году. На 100 крупнейших городов страны приходится 47% от общего объема. Лидерами рейтинга названы Краснодар и Калининград. В конце списка оказались Дальний Восток, Север и Сибирь.

Эксперты РИА «Недвижимость» сравнивали города по количеству «квадратов» сданного в 2020 году жилья в пересчете на одного жителя. Диапазон значений между лидерами и аутсайдерами отличается в 90 раз.

По итогам прошлого года в Краснодаре было введено 1,8 квадратного метра. Бум на новое жилье в городе отмечается многие годы. За последние пять лет было введено в строй более 10 миллионов квадратных метров.

В Калининграде в пересчете на одного человека было построено 1,37 квадратных метров. В прошлом году ввели в строй 675 тысяч квадратных метров жилья. В регионе наблюдается повышенный спрос на недвижимость.

В Севастополе и Ханты-Мансийске ввели в строй 1,34 квадратного метра недвижимости на человека. Пятерку лидеров замыкает Южно-Сахалинск, где в 2020 году на каждого жителя приходилось 1,24 квадратного метра нового жилья.

В конце рейтинга оказались города, в которых на каждого жителя приходится меньше 0,1 квадратного метра. Это Мурманск (0,02 квадратного метра), Магадан (0,04 квадратного метра), Комсомольск-на-Амуре (0,05 квадратного метра), Братск (0,06 квадратного метра) и Биробиджан (0,07 квадратного метра).

Минфин, Минстрой и Минэкономики подготовили проект, согласно которому на замену и ремонт аварийно-опасных объектов ЖКХ в России выделят 150 миллиардов рублей.