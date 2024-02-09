Власть 09 февраля 2024, 14:08 Рейтинг доверия Путину в России вырос за неделю ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1% опрошенных россиян РИА «Новости»

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На вопрос о том, доверяют ли они президенту Владимиру Путину, положительно ответили 79,1% респондентов ВЦИОМ. Опрос проходил с 29 января по 4 февраля. За неделю рейтинг доверия главы государства вырос на 0,2 процентных пункта.

Показатель одобрения деятельности Путина составил 77,1% — по сравнению с предыдущей неделей он увеличился на 0,9 процентных пункта. Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 54% и 55,3% опрошенных соответственно.

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О доверии Мишустину заявили 63%. Еще 31,5% доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, 27,8% — председателю «Справедливой России» Сергею Миронову, 18,6% — главе ЛДПР Леониду Слуцкому, 7% — руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву.

Одной из главных тем текущей недели стало интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. После этой беседы президент России попал в тренды соцсети Х в США — количество записей с упоминанием Путина превысило 1,3 миллиона.