Роспоребнадзор и полиция возобновили рейды в торговых центрах России

Региональные издания и соцсети сообщили, что проверки масочного режима вновь начались в Москве, Санкт-Петербурге, в Башкирии, Северной Осетии, в Калужской, Пензенской, Брянской и Омской областях.

Как сообщило радио «Говорит Москва», сотрудники Роспотребнадзора и полицейские не только выписывают штрафы посетителям. Заведениям, в которых были допущены нарушения, могут быть закрыты.

Проверки начались на фоне начала четвертой волны коронавируса, пишут СМИ. Опасность инфицирования побудила Роспотребнадзор возобновить рейды по местам массового скопления и пребывания людей.

Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» в августе–сентябре текущего года продажи медицинских масок упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на антисептики увеличился на 53%. Скорее всего, россиян теперь больше волнует собственная безопасность, так как в регионах России было зафиксировано повышение заболеваемости коронавирусом.