Рейды против новогодних корпоративов проведут в Крыму
Об этом по данным «Интерфакса» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«С 20 декабря мы проводим вечерние рейды по предприятиям по недопущению проведения корпоративных мероприятий. Контроль будет усилен, с каждым муниципальным образованием такую работу проведем», — сказал ранее Аксенов.
Проведение банкетов и корпоративов запрещено в Крыму с 20 декабря по 15 января. В этот период увеселительные заведение и общепит не будут работа с 22:00 до 08:00.
Предприятия, которые нарушат запрет на проведение массовых праздничных мероприятий, лишатся господдержки. Замеченных на корпоративах чиновников Аксенов пообещал уволить, а депутатов — исключить из партий.
В Крыму с начала пандемии были инфицированы более 19 тысяч человек, из ни более 390 пациентов умерли.
В Москве ОМОН после полуночи вскрыл бар «Квартира». В ходе рейда выяснилось, что его посетители не соблюдали ограничительные меры и масочный режим. Бар работал несмотря на запрет столичных властей в позднее время.