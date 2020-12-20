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    20 декабря 2020, 01:24

    Рейды против новогодних корпоративов проведут в Крыму

    Анастасия Кукова

    На фоне действующего с 17 марта режима повышенной готовности власти Крыма предупредили, что перед Новым годом проведут рейды с целью выявления нарушений запрета на корпоративы.
    Рейды против новогодних корпоративов проведут в Крыму

    Об этом по данным «Интерфакса» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

    «С 20 декабря мы проводим вечерние рейды по предприятиям по недопущению проведения корпоративных мероприятий. Контроль будет усилен, с каждым муниципальным образованием такую работу проведем», — сказал ранее Аксенов.

    Проведение банкетов и корпоративов запрещено в Крыму с 20 декабря по 15 января. В этот период увеселительные заведение и общепит не будут работа с 22:00 до 08:00.

    Предприятия, которые нарушат запрет на проведение массовых праздничных мероприятий, лишатся господдержки. Замеченных на корпоративах чиновников Аксенов пообещал уволить, а депутатов — исключить из партий.

    В Крыму с начала пандемии были инфицированы более 19 тысяч человек, из ни более 390 пациентов умерли.

    В Москве ОМОН после полуночи вскрыл бар «Квартира». В ходе рейда выяснилось, что его посетители не соблюдали ограничительные меры и масочный режим. Бар работал несмотря на запрет столичных властей в позднее время.