Рейды против новогодних корпоративов проведут в Крыму

На фоне действующего с 17 марта режима повышенной готовности власти Крыма предупредили, что перед Новым годом проведут рейды с целью выявления нарушений запрета на корпоративы.

Об этом по данным «Интерфакса» заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«С 20 декабря мы проводим вечерние рейды по предприятиям по недопущению проведения корпоративных мероприятий. Контроль будет усилен, с каждым муниципальным образованием такую работу проведем», — сказал ранее Аксенов.

Проведение банкетов и корпоративов запрещено в Крыму с 20 декабря по 15 января. В этот период увеселительные заведение и общепит не будут работа с 22:00 до 08:00.

Предприятия, которые нарушат запрет на проведение массовых праздничных мероприятий, лишатся господдержки. Замеченных на корпоративах чиновников Аксенов пообещал уволить, а депутатов — исключить из партий.

В Крыму с начала пандемии были инфицированы более 19 тысяч человек, из ни более 390 пациентов умерли.

В Москве ОМОН после полуночи вскрыл бар «Квартира». В ходе рейда выяснилось, что его посетители не соблюдали ограничительные меры и масочный режим. Бар работал несмотря на запрет столичных властей в позднее время.