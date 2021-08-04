Экономист: автоматизация производства обеспечит регулярные выплаты

Кандидат экономических наук Сергей Жигарев считает, что регулярные выплаты россиянам появятся после автоматизации производства. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По данным ИА Nation News, он уточнил, что после автоматизации значительно сократится количество рабочих мест. После этого правительство будет обязано обеспечить россиянам безусловный базовых доход.

«Количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше», — подчеркнул Жигарев.