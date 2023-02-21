Власть 21 февраля 2023, 14:20 Регионы получат средства на нацпроекты 2024 года через казначейские кредиты — Путин Президент Путин: регионам дадут деньги на нацпроекты 2024 года через казначейские кредиты

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Российские регионы в этом году смогут получить деньги, которые зарезервированы на финансирование национальных проектов в 2024 году, с помощью механизма беспроцентных казначейских кредитов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием.

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«Многие субъекты РФ готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой будет поддержан», — сказал Путин.

Он объяснил, что средства на нацпроекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на следующий год, субъекты России могут использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. Государство в апреле 2024 года погасит их автоматически. Российский лидер пообещал, что намерен держать этот вопрос под контролем.

Президент во время послания также сообщил о повышении МРОТ на 10% с 1 января 2024 года. Минимальный размер оплаты труда с учетом индексации составит 19 242 рублей.