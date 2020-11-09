Регионы получат дополнительные деньги на лекарства от COVID-19

«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в поручении.

Деньги выделят на покупку лекарств для пациентов стационаров и тех, кто лечится амбулаторно. Эти средства пойдут не только на закупку препаратов, но и на приобретение СИЗ, увеличение объемов тестирования и укрепление материально-технической базы больниц.

В списке поручений Путина по итогам совещания с правительство, которое прошло в конце октября, есть пункт о сохранении объемов лечения и обеспечения необходимыми лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Доклад о проделанной работе премьер Михаил Мишустин и главы регионов должны будут представить до 1 февраля 2021 года.