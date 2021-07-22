Регионы получат 1,5 млрд рублей для выплат многодетным семьям

Правительство России сегодня направит в регионы 1,5 миллиарда рублей для выплат семьям, где родился третий и последующие дети. Деньги родители будут получать, пока детям не исполнится три года. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что средства выделяются по поручению президента России Владимира Путина. Размер пособий на каждого ребенка до трех лет равен региональному детскому прожиточному минимуму.

«Правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года. Размер пособия зависит от конкретного субъекта», — привела слова Мишустина пресс-служба правительства.

Всего на такие выплаты до конца года из федерального бюджета направят 58 миллиардов рублей. По подсчетам, деньги получат родители более полумиллиона детей. Правительство и дальше планирует финансово поддерживать многодетные семьи.

В конце июня из резервного фонда правительства России выделили транш для выплаты ежемесячных пособий для родителей-одиночек и беременных женщин, находящихся в сложной финансовой ситуации.

Размер пособия для будущих мам составит половину прожиточного минимума взрослого человека, пособие для одиноких родителей — половину прожиточного минимума ребенка.